  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kar 22 köy yolunu kapattı
Yerel

Kar 22 köy yolunu kapattı

Düzce'de etkili olan kar yağışı 25 köy yolunu kapattı.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 16:04:00 -
Kar 22 köy yolunu kapattı

Düzce il genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte 4 ilçede 22 köy ile ulaşım kapandı. Özel idare ekiplerince başlayan yol açma çalışmalarında Gölyaka İlçesi'ne bağlı 3 köy yolu ulaşıma açıldı. Düzce valiliğinden yapılan açıklamaya göre Gölyaka İlçesi'nde 5, Gümüşova İlçesi'nde 1, Kaynaşlı İlçesi'nde 15 ve Yığılca İlçesi'nde 1 köy yolu kapandı. Yolların açılması için Özel İdareye bağlı ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor.

Çalışmalara ise 13 grayder, 6 lastik tekerlekli yükleyici, 2 tamir aracı, 14 kanal kazıcı, 17 kar bıçaklı kamyon, 2 kar bıçaklı tuzlama kamyonu, 1 kar püskürtme aracı, 10 pikap ile toplamda 65 araç ve 172 personel katılıyor.

Yoğun kar yolları kapattı, araçlar kara gömüldü!
Yoğun kar yolları kapattı, araçlar kara gömüldü!

Yerel

Yoğun kar yolları kapattı, araçlar kara gömüldü!

Deprem bölgesine gidenler karda mahsur kaldı
Deprem bölgesine gidenler karda mahsur kaldı

Gündem

Deprem bölgesine gidenler karda mahsur kaldı

Uzman isim saat verdi! İstanbul'da ne zaman kar yağacak?
Uzman isim saat verdi! İstanbul'da ne zaman kar yağacak?

Yaşam

Uzman isim saat verdi! İstanbul'da ne zaman kar yağacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23