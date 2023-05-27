Kandaki iltihaba karşı beyaz dut kurusu kürü! İbrahim Saraçoğlu'ndan önemli uyarılar: Altıncı dakikadan sonra alacaklar

Eğer, kanda iltihap bulunmuş ise, aşağıda uygulama şeklini önermiş olduğum beyaz dut kurusu kürü, mükemmel bir destekleyicidir. Kanda yüksek olan CRP (chemical reactive protein) değerinin düşürülmesinde iyi bir yardımcıdır.

Kanda İltihap Şikayetine Karşı Beyaz Dut Kürü

Anadolu’da beyaz dut ve yapraklarının bazı iltihaplı hastalıklara karşı kullanıldığı Osmanlı Döneminden beri bilinmektedir. Dutun yapraklarında kendine özgü doğal antibiyotik ve antiseptik özelliği olan etkin maddeler bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını aşağıdaki tabloda vermiş bulunuyorum. Şeker hastalarının derilerinde kapanmakta geciken yaralarına karşı taze dut yaprağından hazırlanmış ve ılık olarak uygulanacak dut yaprağı çayının pansumanı iyi bir destekleyicidir.

Kandaki İltihaba Karşı Beyaz Dut Kurusu Kürü

Kandaki CRP (Chemical Reaktif Protein) yüksekse düşürülmesinde mükemmel bir destekleyicidir. Yarım litre kaynamakta olan suyun içerisine bir avuç dolusu beyaz dut kurusu atınız ve altı dakika kısık ateşte kaynatmaya devam ediniz. Altıncı dakikadan sonra ocaktan indiriniz. Ilıyınca süzünüz, yarısı sabah aç karnına, diğer yarısı akşam aç karnına içilir. Kahvaltıdan ve akşam yemeğinden yirmi dakika önce içilir. Haşlanmış dutların tüketilmesi şart değildir. Toplam 25 gün uygulanır.

Dikkat: Şeker hastalarının kan şekerini yükselteceğinden dolayı, beyaz dut kurusu kürünü uygulamamaları gerekir.

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İltihap için yapılan dut kurusu kürü 3 yaş ve üzeri uygulanması önerilmektedir.

Beyaz dut kurusu kürünün farklı hastalıklara pek çok faydası bulunmaktadır. Beyaz dut kurusu nasıl yapılır? sorusunun cevabı da kullanım alanına göre değişir. İşte beyaz dut kurusu kürü tarifleri:

Eğer kandaki iltihaba karşı beyaz dut kurusu kürü kullanılacak ise 25 günlük bir kür uygulanmalıdır. Bu kürü yarım litre kaynayan suyun içine bir avuç kuru beyaz dut atarak hazırlayabilirsiniz. 6 dakika boyunca kaynattığınız kuru beyaz dutları ocaktan aldıktan sonra süzünüz. Yarısını sabah aç karnına diğer yarısını da akşam aç karnına içiniz.

DUT KURUSU FAYDALARI

İçeriğindeki yüksek C vitamini oranı ile şifa deposu olan ve antioksidan özelliği bulunan dut kurusunun faydaları aşağıdaki gibidir:

*Dut kurusu doğal antibiyotik olarak tüketilebilir.

*C vitamini açısından oldukça zengindir, antioksidan kaynağıdır.

*Düzenli tüketildiğinde kalp hastalıklarına karşı koruma sağladığı bilinmektedir.

*Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Karaciğer ve böbrek hastalıklarına sahip olan kişilerin tüketmesi önerilir.

*Diş eti rahatsızlıklarında iyileşme sağlar.

*Kemiklerin gelişmesinde yardımcı olur.

*Kansızlık sorunu yaşayan kişilerin kullanması gerekmektedir.

*Kanı temizleyici özelliğe sahiptir.

*Kanda pıhtılaşma olmasının önüne geçer.

*Egzama gibi cilt sorunlarının tedavisinde kullanılır.

*Kış aylarında bağışıklığın güçlenmesini sağlayarak grip ve soğuk algınlığa karşı vucüdun direncini arttırır.

*Kolesterolü dengelemeye yardımcı olur.

*Göz sağlığına iyi gelir.

*Saç dökülmesinin önlenmesinde kullanılır.

*Vücudun enerji ihtiyacını karşılar.



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