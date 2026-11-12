  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trafikte vandallık dehşeti: Magandalar yine can yaktı! Sopalar havada uçuştu Ak Partil'i vekil çağrı yapmıştı! İş dünyası, patlamada ölen işçilerin aileleri için kampanya başlattı: Bir Acıya Bin Omuz! İzmir'deki patlamaya ilişkin sıcak gelişme 11 kent için alarm verildi: Megakent İstanbul dahil Marmara bölgesinde fırtına ve gök gürültülü sağanak geliyor KYK yurtlarında yeni dönem! Bunu yapan öğrenciler yurttan çıkarılacak Netanyahu'yu tarihin çöplüğüne göndereceğiz! Doğan Bekin’den YRP’ye son bir şans! Yarın’a kadar özür gelmezse istifa edecek! Şimdi de oğlu harekete geçti! Güllü’nün ölümünde yeni iddialar Rusya ve Ukrayna anlaştı! Abu Dabi'de kritik karar Atina ve Lefkoşa’da GSI depremi! Fransa, Ankara’dan izin istedi, Yunanistan çaresiz kaldı
Dünya İsrail hastane vurdu! Çok sayıda şehit var
Dünya

İsrail hastane vurdu! Çok sayıda şehit var

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İsrail hastane vurdu! Çok sayıda şehit var

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısı sonucunda ilk belirlemelere göre 6 kişi şehit oldu, 20'den fazla kişi de yaralandı.

Filistinli kaynaklar ve Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, İsrail savaş uçakları hastanenin ikinci katını hedef aldı.

Dikey bir şekilde gerçekleştirilen bu hedefli saldırı, binada ve özellikle erkek ile kadın cerrahi ve yoğun bakım bölümlerinde büyük yıkıma yol açtı.

Saldırının hemen ardından olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, enkaz altında kalan ölü ve yaralıları çıkararak hastaneye nakletti.

Yerel kaynaklar, hayatını kaybedenlerden birinin hastanede görevli bir doktor olduğunu belirtti.

Bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Başkan Erdoğan dünya liderlerinin yüzüne söyledi: Gazze insanlığın ortak utancıdır
Başkan Erdoğan dünya liderlerinin yüzüne söyledi: Gazze insanlığın ortak utancıdır

Gündem

Başkan Erdoğan dünya liderlerinin yüzüne söyledi: Gazze insanlığın ortak utancıdır

Gazze'de yürek yakan görüntüler! Filistinli annenin gözyaşları kameralara yansıdı: Sesimizi duyan yok mu?
Gazze'de yürek yakan görüntüler! Filistinli annenin gözyaşları kameralara yansıdı: Sesimizi duyan yok mu?

Dünya

Gazze'de yürek yakan görüntüler! Filistinli annenin gözyaşları kameralara yansıdı: Sesimizi duyan yok mu?

Siyonist vahşetin son kurbanı genç kaleci oldu: Gazze'de sporcu şehit sayısı 1017'ye yükseldi
Siyonist vahşetin son kurbanı genç kaleci oldu: Gazze'de sporcu şehit sayısı 1017'ye yükseldi

Dünya

Siyonist vahşetin son kurbanı genç kaleci oldu: Gazze'de sporcu şehit sayısı 1017'ye yükseldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23