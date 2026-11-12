Cani baba tutuklandı! Çocuğunu diri diri toprağa gömdü

ABD’de köpek kafesine konularak toprağa gömülen ve yaklaşık 24 saat sonra ağlama sesi sayesinde bulunan 11 aylık Koah Sharp olayında gözler babasına çevrildi. Polis, bebeğin babası Michael Comer’ın olayla bağlantılı olarak tutuklandığı ve hakkında cinayete teşebbüs, çocuğa yönelik hukuka aykırı davranış, velayet hakkına müdahale ve hırsızlık suçlamaları bulunduğunu açıkladı.

Bebek babasıyla kaldıktan sonra kayboldu

Polisin aktardığına göre Koah’a bir süredir babaannesi bakıyordu. Michael Comer eve geldikten sonra bebek, başka bir bakıcı gelene kadar babasına bırakıldı. Bakıcı eve ulaştığında ise hem Comer hem de Koah ortada yoktu. Ailenin kayıp ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.

Baba kulübede yakalandı

Polis ekipleri Comer’ı Batesburg bölgesindeki bir kulübede bulup gözaltına aldı. Ancak bebeğin nerede olduğu henüz bilinmiyordu. Aramalar daha sonra Comer’ın babasına ait evin çevresinde yoğunlaştı. Bahçede yeni kazıldığı fark edilen toprak incelenince ekipler kazmaya başladı. Bir süre sonra toprağın altından bebeğin ağlama sesi geldi.

Köpek kafesinin içinde 24 saat kaldı

Koah, havluya sarılmış halde bir köpek kafesinin içerisinde bulundu. Kafesin içinde kalan hava boşluğunun bebeğin hayatta kalmasını sağlamış olabileceği belirtildi. Hastaneye kaldırılan Koah tedavi altına alındı.