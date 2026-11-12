Apple'ın İlk Akıllı Gözlüğü her an piyasaya çıkabilir!

Raporun devamında TCB Devices, Apple’ın yapay zekâ destekli gözlükleri ve yeni akıllı kulaklık projelerinde aktif olarak yer aldığını açıkça ifade etti. Şirket bu iş birliği sayesinde hassas kaynak ve yapay görme denetimi gibi ilgili iş kollarında büyüme bekliyor. Bu açıklama, hem Apple Glass hem de kameralı AirPods modellerinin geliştirildiğini ve 2027 yılı içerisinde piyasaya sürüleceğini doğrular nitelikte.