Köz biber turşusu! Kışlık için kurun: Kim verdi diye soracaklar! Hiç kimse bunu bilmiyordu

Köz Biber Turşusu Tarifi İçin Malzemeler

Beş kilo kırmızı biber için

2 çay bardağı zeytinyağ

2 çay bardağı beyaz sirke (Elma, üzüm olur)

1 baş sarımsak

2 tatlı kaşığı tuz

1 demet maydanoz (Nanede olur)

Köz Biber Turşusu Tarifi Nasıl Yapılır?

Biberleri yıkayın kurulayın fırın tepsisine dizin 250 derece alt üst ayarda ara ara çevirecek közleyin.

Sonra biberleri bir tencereye koyun 20 dakika beklesinler daha kolay soyulması için.

Kavanozlarınızı ve kapaklarınızı kaynatıp kurulayın.

Maydanoz ve sarımsağı ince doğrayın.

Biberlerin kabuklarını soyun çekirdeklerini temizleyin.

İstediğiniz boyutta kesin.

Bir süzgece hepsini koyup 15 dakika suyunu süzmesini bekleyin.

Suyu süzülen biberleri derin bir kaseye koyun.

Üzerine sirke zeytinyağ ,sarımsak ve maydanozları ekleyin karıştırın böylede 15 dakika bekletin o arada tencerede kavanozların kapağını az geçecek kadar su kaynatın.

Kavanozlara biberli karışımı doldurun kapağını sıkıca kapatın.

Kaynamış suda 5 dakika kaynatıp kapağının üzerine bir gece bekletip serin yere normal düz şekilde kaldırın böylece uzun süre dayanıklılığını korur. Beş kiloya yakın ben kullandım üç kavanoz oldu.

Not ; Kavonozları kaynattıktan sonra hemen kapakları tekrar kontrol edin iyice sıkılar mı diye hava alınca hemen bozulur.