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Gündem Gözler Antalya’da! COP31'de Cumhurbaşkanı Erdoğan liderleri karşılıyor
Gündem

Gözler Antalya’da! COP31'de Cumhurbaşkanı Erdoğan liderleri karşılıyor

Yeniakit Publisher
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Gözler Antalya’da! COP31'de Cumhurbaşkanı Erdoğan liderleri karşılıyor

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katılan dünya liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılanıyor.

COP 31 kapsamına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve COP30'a ev sahipliği yapan Brezilya'nın Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula Da Silva konuşma gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta Türkiye'nin iklim vizyonunu anlatacak.

Liderler Zirvesi'nin ilk gün teması olan "Sıfır Atık"ı anlatacak gösterinin seremonisinde COP31'in resmi şarkısı "Let's Cop" da dinletilecek.

Zirveye lider düzeyinde katılımı beklenenler arasında Avusturya, Birleşik Krallık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Finlandiya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Lihtenştayn, Malta, Moldova, Norveç, Rusya Federasyonu, Slovenya, Ukrayna, Botsvana, Burundi, Cezayir, Esvatini, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon, Gine-Bissau, Komorlar, Kongo, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesoto, Libya, Madagaskar, Mali, Moritanya, Mozambik, Ruanda, Seyşeller, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Zimbabve, Azerbaycan, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Endonezya, Ermenistan, Filistin, Güney Kore, Gürcistan, Irak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, İran, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Lübnan, Maldivler, Malezya, Özbekistan, Pakistan, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Türkmenistan, Bolivya, Brezilya, Guyana, Venezuela, Antigua ve Barbuda, Bahamalar, Barbados, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Avustralya, Kiribati, Marshall Adaları, Mikronezya, Niue, Palau, Solomon Adaları, Tonga ve Tuvalu yer alıyor.

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