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Kadın - Aile Zerdeçallı Limonata ile depresyona son verin! Zerdeçal limonata: ezber gücünü artırıyor! Deneyin sonrası neler olacak?
Kadın - Aile

Zerdeçallı Limonata ile depresyona son verin! Zerdeçal limonata: ezber gücünü artırıyor! Deneyin sonrası neler olacak?

Yeniakit Publisher
2023-05-27 01:27:00 - 2023-05-27 01:44:30
Zerdeçallı Limonata ile depresyona son verin! Zerdeçal limonata: ezber gücünü artırıyor! Deneyin sonrası neler olacak?

Birçok araştırmaya göre, zerdeçal kullanmak depresyondan kurtulmanın bir yoludur ve ezber gücünü artırıyor. Eğer depresyon belirtilerini yaşıyorsanız size vereceğimiz zerdeçallı limonata tarifini deneyebilirsiniz.

Uzmanlar zerdeçalın kanserli hücrelerin daha fazla büyümesini önlemede ve kolesterolü düşürmede etkili olduğunu söylemektedirler. Bunların dışında zerdeçalın faydaları saymakla bitmiyor

Zerdeçallı Limonata ile depresyona son verin

Birçok araştırmaya göre, zerdeçal kullanmak depresyondan kurtulmanın bir yoludur. Bu baharat eski zamanlardan beri güçlü tıbbi etkileri ile bilinir ve insanlar depresyon da dahil olmak üzere çok çeşitli hastalıkları önlemek ve durdurmak için kullandılar.

Uzmanlar zerdeçal odaklı birçok bilimsel çalışma yaptılar ve bu baharatın aktif maddesi olan kurkumin'in majör depresif bozukluklarda bile olumlu bir etkisi olabileceğini keşfettiler.

Eğer siz de aşağıdaki gibi yaygın depresyon belirtilerini yaşıyorsanız size vereceğimiz zerdeçallı limonata tarifini deneyebilirsiniz. Fakat bu tarifi uygulamadan önce doktorunuza danışmayı kesinlikle unutmayın.

Yaygın depresyon belirtileri
Üzüntü, kaygı ve uyuşukluk
Umutsuzluk
Kötü mizaç ve huzursuzluk
Alışılmadık derecede uzun bir süre boyunca uyku veya uyku eksikliği
Düşük enerji seviyeleri ve kronik yorgunluk
Karar verme sorunları ve konsantrasyon ve odaklanma ile ilgili konular.
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Zerdeçal limonata tarifi

Malzemeler:

4 su bardağı soğuk veya köpüklü filtrelenmiş su
2 yemek kaşığı rendelenmiş veya toz zerdeçal
Stevia, akçaağaç şurubu veya organik baldan 4 yemek kaşığı
İki adet limon suyu
1 adet kan portakalı suyu
1 adet çubuk tarçın

Zerdeçal limonata nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri bir sürahiye koyun ve eşit bir karışım elde edene kadar karıştırmaya devam edin. Sonra, karışımın içerisine bir adet çubuk tarçını atın ve sadece bir dilim organik limonla içeceğinizi tüketin. Olumlu etkiler 2-3 gün sonra başlayacaktır.

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