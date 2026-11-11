  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Riyad Havalimanı’ndaki Füze Saldırıları Sonrası Ulaşımda Aksamalar: Dubai’den 12 Saatlik Kara Transferleri Başladı Feridun Sinirlioğlu Yunanistan'ı derinden salladı Tazminat hezimeti ve müttefik kazığı! Trump’tan İsrail’e tokat gibi sözler Kovulan ABD petrol devi yine geri döndü Devasa fon soruşturmasında Yunus Arıncı dahil 3 isme tutuklama talebi! Suriye, Türkiye'nin gönlünü fethetti Siyaset kulislerini hareketlendiren iddia! Bir belediye daha AK Parti'ye geçiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhamedov ile görüştü Sarar’dan iddialara ilişkin açıklama: Miras kavgası var iflas yok! İşgalci israil'in soykırım politikaları bir facia daha getirdi! Çadır üzerine çöken kum kütlesi 5 canı hayattan kopardı!
Gündem Almanya'dan dönen gurbetçinin sözleri ŞOK etti! "Türkiye en az 50 yıl ileride"
Gündem

Almanya'dan dönen gurbetçinin sözleri ŞOK etti! "Türkiye en az 50 yıl ileride"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Almanya'dan Türkiye'ye dönüş yolculuğunda yaşadıklarını cep telefonuyla kaydeden bir gencin sözleri sosyal medyada dikkat çekti. Almanya'daki ulaşım, teknoloji ve günlük yaşam koşullarını eleştiren gurbetçi, Türkiye'nin birçok alanda daha ileri olduğunu belirterek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Almanya'dan Türkiye'ye dönen bir gencin yolculuk sırasında çektiği video sosyal medyada paylaşıldı. Erkan Yazıcı'nın X hesabından yayımlanan görüntülerde gurbetçinin Almanya'daki yaşam koşullarına yönelik eleştirileri öne çıktı.

Paylaşımda, "Türkiye, her alanda Almanya'nın en az 50 yıl ilerisinde" ifadesine yer verildi.

"TEKNOLOJİK ANLAMDA TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK ALMALILAR"

Almanya'daki havalimanında çekim yapan genç, gördüğü bazı aksaklıkları anlatarak Türkiye ile karşılaştırmalarda bulundu.

Özellikle teknolojik imkânlara değinen gurbetçi, Almanya'daki günlük yaşamdan yorulduğunu ifade etti.

Genç, Türkiye'ye dönüşünü ise "Cennet vatanıma dönmek" sözleriyle anlattı.

"RÜZGÂR ESİYOR DİYE..."

Havalimanındaki bekleme alanlarını ve yolculuk sırasında karşılaştığı aksaklıkları görüntüleyen gurbetçi, ulaşım sistemine ilişkin eleştirilerde bulundu.

Videonun bir bölümünde raylara ağaç düşmesinden söz eden genç, "Rüzgâr esiyor diye..." ifadelerini kullandı.

Gurbetçi, yaşadığı aksaklıklar üzerinden Almanya'daki ulaşım hizmetlerini sorguladı.

"BU BENİM ŞAHSİ GÖRÜŞÜM"

Uçak yolculuğu sırasında da değerlendirmelerini sürdüren genç, Türkiye'ye ilişkin olumlu düşüncelerini paylaştı.

Görüşlerinin kişisel deneyimlerine dayandığını özellikle vurgulayan gurbetçi, "Bu benim şahsi..." ve "Samimi söylüyorum" ifadeleriyle değerlendirmelerinin kendisine ait olduğunu belirtti.

"YAŞAYARAK GÖRÜYORUM"

Almanya'daki yaşamı kendi tecrübeleri üzerinden değerlendiren genç, Türkiye ile ilgili düşüncelerinin yalnızca uzaktan yapılan bir karşılaştırma olmadığını ifade etti.

"Yaşayarak görüyorum" diyen gurbetçinin, Türkiye'ye dönüş yolculuğundan paylaştığı görüntüler dikkat çekti.

Videodaki değerlendirmeler, gencin kişisel gözlemlerini yansıtırken, iki ülkenin genel gelişmişlik düzeyine ilişkin bilimsel bir karşılaştırma niteliği taşımıyor.

Almanya’da skandal firar! Essen’de 17 yıl hapis cezası bulunan mahkum elektrikli scooter ile kaçtı!
Almanya’da skandal firar! Essen’de 17 yıl hapis cezası bulunan mahkum elektrikli scooter ile kaçtı!

Gündem

Almanya’da skandal firar! Essen’de 17 yıl hapis cezası bulunan mahkum elektrikli scooter ile kaçtı!

Almanya'da döner izdihamı! Halk birbirini ezdi
Almanya'da döner izdihamı! Halk birbirini ezdi

Avrupa

Almanya'da döner izdihamı! Halk birbirini ezdi

Vatanseverlik dibe vurunca ne yapacaklarını şaşırdılar! Almanya ördek askerlerle savaşa hazırlanıyor
Vatanseverlik dibe vurunca ne yapacaklarını şaşırdılar! Almanya ördek askerlerle savaşa hazırlanıyor

Dünya

Vatanseverlik dibe vurunca ne yapacaklarını şaşırdılar! Almanya ördek askerlerle savaşa hazırlanıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23