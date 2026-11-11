Almanya'dan dönen gurbetçinin sözleri ŞOK etti! "Türkiye en az 50 yıl ileride"

Almanya'dan Türkiye'ye dönen bir gencin yolculuk sırasında çektiği video sosyal medyada paylaşıldı. Erkan Yazıcı'nın X hesabından yayımlanan görüntülerde gurbetçinin Almanya'daki yaşam koşullarına yönelik eleştirileri öne çıktı.

Paylaşımda, "Türkiye, her alanda Almanya'nın en az 50 yıl ilerisinde" ifadesine yer verildi.

"TEKNOLOJİK ANLAMDA TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK ALMALILAR"

Almanya'daki havalimanında çekim yapan genç, gördüğü bazı aksaklıkları anlatarak Türkiye ile karşılaştırmalarda bulundu.

Özellikle teknolojik imkânlara değinen gurbetçi, Almanya'daki günlük yaşamdan yorulduğunu ifade etti.

Genç, Türkiye'ye dönüşünü ise "Cennet vatanıma dönmek" sözleriyle anlattı.

"RÜZGÂR ESİYOR DİYE..."

Havalimanındaki bekleme alanlarını ve yolculuk sırasında karşılaştığı aksaklıkları görüntüleyen gurbetçi, ulaşım sistemine ilişkin eleştirilerde bulundu.

Videonun bir bölümünde raylara ağaç düşmesinden söz eden genç, "Rüzgâr esiyor diye..." ifadelerini kullandı.

Gurbetçi, yaşadığı aksaklıklar üzerinden Almanya'daki ulaşım hizmetlerini sorguladı.

"BU BENİM ŞAHSİ GÖRÜŞÜM"

Uçak yolculuğu sırasında da değerlendirmelerini sürdüren genç, Türkiye'ye ilişkin olumlu düşüncelerini paylaştı.

Görüşlerinin kişisel deneyimlerine dayandığını özellikle vurgulayan gurbetçi, "Bu benim şahsi..." ve "Samimi söylüyorum" ifadeleriyle değerlendirmelerinin kendisine ait olduğunu belirtti.

"YAŞAYARAK GÖRÜYORUM"

Almanya'daki yaşamı kendi tecrübeleri üzerinden değerlendiren genç, Türkiye ile ilgili düşüncelerinin yalnızca uzaktan yapılan bir karşılaştırma olmadığını ifade etti.

"Yaşayarak görüyorum" diyen gurbetçinin, Türkiye'ye dönüş yolculuğundan paylaştığı görüntüler dikkat çekti.

Videodaki değerlendirmeler, gencin kişisel gözlemlerini yansıtırken, iki ülkenin genel gelişmişlik düzeyine ilişkin bilimsel bir karşılaştırma niteliği taşımıyor.