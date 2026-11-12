Yok böyle rakam! Türkiye'den o ülkeye 100 bin İHA ve helikopter satışı

Türk savunma ve teknoloji şirketi Pasifik Teknoloji, Pakistan'ın teknoloji ve savunma kuruluşu National Radio and Telecommunication Corporation (NRTC) ile kapsamlı bir anlaşmaya imza attı.

3 yıl sürmesi öngörülen anlaşma; 100 bin adet Merküt FPV kamikaze insansız hava aracı (İHA) sisteminin yanı sıra çok sayıda farklı insansız platformun satışını ve Pakistan'da yerel üretimini kapsıyor.

Saha testleri, son kullanıcı değerlendirmeleri ve eğitim süreçleri tamamlanan projede üretim ve teslimatların yakın dönemde başlaması planlanıyor.

YÜZ BİNLERCE İNSANSIZ SİSTEM SATILDI; YEREL ÜRETİM DE YAPILACAK

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 18 Eylül 2026 imzalanan anlaşma kapsamında Pakistan'a 100 bin adet Merküt FPV kamikaze İHA, 10 adet Alpin insansız helikopter, 25 adet Dumrul mini insansız helikopter, 500 adet Deli taktik kamikaze sistemi ve 250 adet Korgan otonom kara destek ile gözetleme sistemi tedarik edilecek.

Anlaşmanın en önemli ayaklarından birini oluşturan yerel montaj ve üretim faaliyetleri sayesinde iş birliği yalnızca hazır ihracatla sınırlı kalmayacak, Pakistan'ın üretim altyapısının geliştirilmesine de katkı sunacak. Hangi parçaların yerel üretileceği ve teknoloji transferinin boyutu ise paylaşılmadı.

KAYNAK: HABER7