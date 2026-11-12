  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trafikte vandallık dehşeti: Magandalar yine can yaktı! Sopalar havada uçuştu Ak Partil'i vekil çağrı yapmıştı! İş dünyası, patlamada ölen işçilerin aileleri için kampanya başlattı: Bir Acıya Bin Omuz! İzmir'deki patlamaya ilişkin sıcak gelişme 11 kent için alarm verildi: Megakent İstanbul dahil Marmara bölgesinde fırtına ve gök gürültülü sağanak geliyor KYK yurtlarında yeni dönem! Bunu yapan öğrenciler yurttan çıkarılacak Netanyahu'yu tarihin çöplüğüne göndereceğiz! Doğan Bekin’den YRP’ye son bir şans! Yarın’a kadar özür gelmezse istifa edecek! Şimdi de oğlu harekete geçti! Güllü’nün ölümünde yeni iddialar Rusya ve Ukrayna anlaştı! Abu Dabi'de kritik karar Atina ve Lefkoşa’da GSI depremi! Fransa, Ankara’dan izin istedi, Yunanistan çaresiz kaldı
Gündem Yok böyle rakam! Türkiye'den o ülkeye 100 bin İHA ve helikopter satışı
Gündem

Yok böyle rakam! Türkiye'den o ülkeye 100 bin İHA ve helikopter satışı

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yok böyle rakam! Türkiye'den o ülkeye 100 bin İHA ve helikopter satışı

Pasifik Teknoloji, Pakistan'ın NRTC kuruluşuyla insansız hava araçları ve çeşitli insansız platformların satışını ve yerel üretimini kapsayan üç yıllık anlaşmaya imza attı. Anlaşma kapsamında 100 bin adet Merküt FPV İHA'nın teslim edilmesi ve Pakistan'da üretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. İlk teslimatların ise yakın zamanda başlaması bekleniyor.

Türk savunma ve teknoloji şirketi Pasifik Teknoloji, Pakistan'ın teknoloji ve savunma kuruluşu National Radio and Telecommunication Corporation (NRTC) ile kapsamlı bir anlaşmaya imza attı.

3 yıl sürmesi öngörülen anlaşma; 100 bin adet Merküt FPV kamikaze insansız hava aracı (İHA) sisteminin yanı sıra çok sayıda farklı insansız platformun satışını ve Pakistan'da yerel üretimini kapsıyor.

Saha testleri, son kullanıcı değerlendirmeleri ve eğitim süreçleri tamamlanan projede üretim ve teslimatların yakın dönemde başlaması planlanıyor.

 

YÜZ BİNLERCE İNSANSIZ SİSTEM SATILDI; YEREL ÜRETİM DE YAPILACAK

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 18 Eylül 2026 imzalanan anlaşma kapsamında Pakistan'a 100 bin adet Merküt FPV kamikaze İHA, 10 adet Alpin insansız helikopter, 25 adet Dumrul mini insansız helikopter, 500 adet Deli taktik kamikaze sistemi ve 250 adet Korgan otonom kara destek ile gözetleme sistemi tedarik edilecek.

Anlaşmanın en önemli ayaklarından birini oluşturan yerel montaj ve üretim faaliyetleri sayesinde iş birliği yalnızca hazır ihracatla sınırlı kalmayacak, Pakistan'ın üretim altyapısının geliştirilmesine de katkı sunacak. Hangi parçaların yerel üretileceği ve teknoloji transferinin boyutu ise paylaşılmadı.

KAYNAK: HABER7

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Recep Aydın Sosyal Bilimci

100 Bin İHA'lık Anlaşma: Türkiye Artık Sadece Üreten Değil, Teknoloji İhraç Eden Bir Ülke! Bir zamanlar savunma sanayisinde ihtiyaç duyduğu birçok ürünü dışarıdan temin etmek zorunda kalan Türkiye, bugün kendi teknolojisini üreten, geliştiren ve dünyanın farklı ülkelerine ihraç eden bir ülke konumuna geldi. Pakistan ile imzalanan 100 bin adet Merküt FPV İHA anlaşması da bu büyük değişimin dikkat çekici örneklerinden biridir. Pasifik Teknoloji ile Pakistan'ın NRTC kuruluşu arasında imzalanan üç yıllık anlaşma, sadece bir ticari sözleşme olarak değerlendirilmemelidir. Anlaşmanın 100 bin adet insansız hava aracının teslimatını ve Pakistan'da yerel üretimi de kapsaması, Türkiye'nin savunma sanayisinde ulaştığı seviyenin ve teknoloji geliştirme kabiliyetinin önemli bir göstergesidir. Burada dikkat çekilmesi gereken asıl mesele, yalnızca kaç adet İHA satıldığı değildir. Önemli olan, Türkiye'nin artık kendi geliştirdiği teknolojileri başka ülkelere sunabilmesi, üretim tecrübesini paylaşabilmesi ve uzun vadeli stratejik ortaklıklar kurabilmesidir. Savunma sanayisi, bir ülkenin bağımsızlığının en önemli güvencelerinden biridir. Çünkü günümüz dünyasında güçlü olmak, yalnızca ordunuzun büyüklüğüyle değil, kendi teknolojisini üretebilme kabiliyetinizle de ölçülüyor. Başkasının ürettiğine muhtaç olan ülkeler, en ihtiyaç duydukları anda ambargolarla, siyasi baskılarla ve çeşitli kısıtlamalarla karşı karşıya kalabiliyor. Türkiye bunun ne demek olduğunu geçmişte defalarca yaşadı. Savunma sanayisinde uygulanan ambargolar, ülkemize acı tecrübeler kazandırdı. Ancak bu tecrübeler aynı zamanda millî üretimin önemini de öğretti. Bugün İHA, SİHA, helikopter, füze, radar ve elektronik sistemler alanında atılan adımların arkasında işte bu bağımsızlık iradesi bulunuyor. Pakistan ile yapılan bu anlaşmanın bir başka önemli yönü de iki dost ülke arasındaki savunma iş birliğinin güçlenmesidir. Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler yalnızca ticari çıkarlarla sınırlı değildir. Tarihî dostluk, karşılıklı güven ve stratejik dayanışma bu ilişkilerin temel taşlarıdır. Teknoloji paylaşımı ve ortak üretim de bu dostluğu daha sağlam bir zemine taşıyacaktır. Elbette bu başarıların arkasında mühendislerimiz, teknisyenlerimiz, savunma sanayisi çalışanlarımız ve yıllardır emek veren insanlarımız var. Onların alın terini, bilgi birikimini ve gayretini görmezden gelmek mümkün değildir. Bir ülkenin teknolojik bağımsızlığı, masa başında söylenen sözlerle değil, fabrikalarda, laboratuvarlarda ve üretim tesislerinde verilen emekle kazanılır. Ancak şunu da unutmamak gerekir: Savunma sanayisindeki başarıyı yalnızca satış rakamlarıyla ölçmemeliyiz. Teslimatların zamanında yapılması, kalite standartlarının korunması, üretim kapasitesinin geliştirilmesi ve elde edilen gelirin yeniden teknolojiye yatırılması da en az anlaşmanın büyüklüğü kadar önemlidir. Bizim arzumuz, Türkiye'nin yalnızca İHA satan değil, geleceğin teknolojilerini tasarlayan, geliştiren ve dünyaya yön veren ülkeler arasında yer almasıdır. Bir zamanlar başkalarının kapısında teknoloji bekleyen Türkiye'nin bugün kendi teknolojisiyle dünya pazarında yer bulması elbette gurur vericidir. Demek ki isteyince, çalışınca, üretene destek verince ve millî iradeyi ortaya koyunca oluyormuş. Şimdi yapılması gereken, bu başarıları bir başlangıç kabul edip daha ileriye taşımaktır. Çünkü mesele sadece 100 bin İHA satmak değildir. Mesele, Türkiye'nin geleceğini başkalarının teknolojisine bağımlı olmadan inşa etmesidir. Güçlü Türkiye, üreten Türkiye'dir. Bağımsız Türkiye ise kendi teknolojisini geliştirebilen Türkiye'dir.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23