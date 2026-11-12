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Galatasaray'dan 'yok artık' dedirten stoper çıkışı: Bu hamle ses getirecek!

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Galatasaray'dan 'yok artık' dedirten stoper çıkışı: Bu hamle ses getirecek!

Galatasaray, Lille forması giyen Alexsandro'nun durumunu yakından takip ediyor. Fransız ekibinin bonservis beklentisi, oyuncunun mukavele süresi sebebiyle düşmüş durumda...

#1
Foto - Galatasaray'dan 'yok artık' dedirten stoper çıkışı: Bu hamle ses getirecek!

Galatasaray devre arasında bir stoper takviyesi gerçekleştirmek istiyor. Ve önceki yıllarda da gündeme gelen Alexsandro konusunda hareketlilik bekleniyor. Lille önceki dönemlerde Galatasaray'dan 30 milyon euro civarında bonservis taleplerinde bulunmuştu. Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2028'de bitecek.

#2
Foto - Galatasaray'dan 'yok artık' dedirten stoper çıkışı: Bu hamle ses getirecek!

Yani 1.91 boyundaki savunmacı, mevcut koşullarda 2027 yazında kontratının son senesine girecek. Fransız ekibinin bu kez 15 milyon euro seviyesindeki tekliflere sıcak bakacağı ifade edildi. 27 yaşındaki futbolcu, her iki ayağını da kullanabiliyor. Defans hattında güven veriyor.

#3
Foto - Galatasaray'dan 'yok artık' dedirten stoper çıkışı: Bu hamle ses getirecek!

Galatasaray'ın stoper listesinde farklı isimler var. Ancak Alexsandro'nun üst sıralarda yer aldığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, şartların oluşması durumunda resmi teklif yapmayı planlıyor. Oyuncunun da Cim-Bom'a sıcak baktığı öğrenildi. Fotospor'a göre; Galatasaray uzun süredir Abdülkerim Bardakcı-Davinson Sanchez ikilisini zorlayabilecek bir alternatif bulamadı. Alexsandro bu anlamda öne çıkabilir.

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