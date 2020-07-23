Kanada Federal Mahkemesi ABD ile mülteci iade anlaşmasını askıya aldı

TORONTO (AA) - Kanada Federal Mahkemesi, Kanada ile ABD arasında 2004'te imzalanan ve mültecilerin iadesini öngören Güvenli Üçüncü Ülke Anlaşması’nı askıya aldı.



Kanada’nın başkenti Ottawa’daki Federal Mahkeme'de görülen davada Hakim Ann Marie McDonald, Güvenli Üçüncü Ülke Anlaşması’nın Kanada Hak ve Özgürlükler Yasası’na aykırı olduğuna hükmetti.



Kanada Mülteciler Konseyi, Kanada Kiliseler Konseyi ve Uluslararası Af Örgütü’nün de kamu yararı adına katıldıkları davada Hakim McDonald, bu kişilerin geldikleri ülkelere iade edilmelerinin Kanada Anayasası'nın yaşam, özgürlük ve güvenlikle ilgili güvence hükümlerini de ihlal ettiğine karar verdi. Hakim McDonald, bu konudaki yeni yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi için federal hükümete 6 ay süre verdi.

Kanada, 2004 yılında yürürlüğe giren anlaşma uyarınca, ABD kara sınırlarından geçiş yapan mültecilerin iltica talebini ilk geldikleri ülke olan ABD'de yerine getirmeleri için geri çeviriyordu.

Hakim McDonald, Kanada'nın bu durumdaki mültecileri ABD'ye geri göndererek onları gözaltı ve diğer hak ihlallerine maruz bıraktığına hükmetti. McDonald, kararında, Güvenli Üçüncü Ülke Anlaşması sonucu ABD’ye iade edilen birçok mültecinin ABD makamları tarafından hapsedildiğini bildirdi.



Davaya kamu yararı adına katılan sivil toplum kuruluşları da yaptıkları açıklamalarda, federal hükümeti mahkeme kararına derhal uymaya ve anlaşmayı 6 aylık süreyi beklemeden yürürlükten kaldırmaya çağırdı.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanlığı Sözcüsü Mary-Liz Power da hükümetin kararı gözden geçirdiğini açıkladı.



