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Yerel Kan donduran olay! Evinde silahla başından vurulmuş halde bulundu
Yerel

Kan donduran olay! Evinde silahla başından vurulmuş halde bulundu

Ankara'da korkunç bir olay meydana geldi. Çankaya ilçesinde bir kadın, silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 23:48:00 - 2022-05-03 23:50:38
Kan donduran olay! Evinde silahla başından vurulmuş halde bulundu

Olay, Çukurambar Mahallesi'ndeki Budapeşte Caddesi'nde bulunan Kayın Apartmanı'ndaki bir dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sultan I. isimli kadın, silahla başından vurulmuş halde bulundu.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Sultan I'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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