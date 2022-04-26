Kan donduran olay: 'Eşim intihar etti' diye ihbarda bulundu, kendi öldürdüğü ortaya çıktı!

Fatih'te bir adam 'eşim intihar etti' diyerek polise ihbar etti ama gerçek çok geçmeden ortaya çıktı ve adamın kadını öldürdüğü tespit edildi. İsdtanbul Fatih'te geçtiğimiz pazar günü yaşanan olayda 2 çocuk sahibi çiftten koca Y.N (34) ve kadın F.N (21) 4 senelik evlilerdi.

Katil zanlısı Y.N, polisi arayarak eşinin intihar ettiğini söyledi. İhbar üzerine polis ekipleri kısa sürede olayın yaşandığı eve geldi. Polislere kapıyı açan katil zanlısı, eve geldiğinde eşinin yaralı bulduğunu söyledi.

Yaralı eşinin yanında kendisine ait tabancayı görünce paniklediğini söyleyen Y.N, tabancayı şifonyerin çekmecesine koyduğunu ifade etti. F.N’ın hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, talihsiz kadının göğsünden ve kalçasından vurulduğunu tespit etti.

Koca ve Kardeşi Gözaltında

F.N'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 2 yerinden vurulan kadının cinayete kurban gittiği şüphesi üzerine Y.N ile kardeşi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.N mahkemece tutuklanırken, kardeşi ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Yaşananları anlatan mahalle esnafı İlhan Apayadın, “Birden kalabalık oldu. Baktık. Polisler ve olay yeri inceleme geldi. Anladık ki; cinayet olmuş. Yeni taşındığı için tanımıyorduk” dedi.