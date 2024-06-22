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Yaşam Kan donduran cinayet! Baba ve oğul katledildi
Yaşam

Kan donduran cinayet! Baba ve oğul katledildi

Yeniakit Publisher
2024-06-22 22:55:00 -
Kan donduran cinayet! Baba ve oğul katledildi

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde daha önceden aralarında husumet olan şahıslar arasında çıkan kavgada baba ve oğul hayatını kaybetti.

Daha önce aralarında bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan Recep D. ile Hamza Taş, oğlu Şahin Taş ve yeğeni Murat Taş Derinkuyu ilçe girişinde karşılaştı.

TARTIŞMA SONUCU HUSUMETLİLERİNİ SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Yol üstünde yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Recep D. yanında bulundurduğu tabanca ile karşı taraftakilere ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

BABA-OĞUL HAYATINI KAYBETTİ
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Baba Hamza Taş olay yerinde yaşamını yitirirken, ambulansla hastaneye sevk edilen oğlu Şahin Taş da yolda hayatını kaybetti. Murat Taş ise Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Hamza Taş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Derinkuyu İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olay yerinden aracıyla ayrılan Recep D.'nin ise İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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