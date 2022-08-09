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Eğitim Kampüs fırını Ar-Ge merkezi gibi çalışıyor
Eğitim

Kampüs fırını Ar-Ge merkezi gibi çalışıyor

Bursa’da, Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan ve “Kampüs Fırını” adıyla marka tescili yapılan fırın, sektör için “Ar-Ge merkezi” gibi çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 21:30:00 -
Kampüs fırını Ar-Ge merkezi gibi çalışıyor

Geleneksel ekmek yapımından, ekmeğin tarihçesi ve dünyadaki yerine birçok konu üzerinde çalışılan okulun fırınında deneme amaçlı ekmek üretimleri de gerçekleştiriliyor. İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, “Burası ekmek üretimiyle ilgili bir Ar-Ge merkezi. Türkiye’de ve dünyada bu alanla ilgili çok geniş araştırmalar yaptık. Sektörü incelediğimizde gerçekten bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulduğunu tespit ettik” dedi.

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