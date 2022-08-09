Kampüs fırını Ar-Ge merkezi gibi çalışıyor

Geleneksel ekmek yapımından, ekmeğin tarihçesi ve dünyadaki yerine birçok konu üzerinde çalışılan okulun fırınında deneme amaçlı ekmek üretimleri de gerçekleştiriliyor. İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, “Burası ekmek üretimiyle ilgili bir Ar-Ge merkezi. Türkiye’de ve dünyada bu alanla ilgili çok geniş araştırmalar yaptık. Sektörü incelediğimizde gerçekten bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulduğunu tespit ettik” dedi.