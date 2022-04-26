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Yerel Kamp çadırında şoke eden görüntü
Yerel

Kamp çadırında şoke eden görüntü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman arazisinde bulunan kamp çadırına ihbar üzerine baskın yapan polis ekipleri, uyuşturucu yetiştirildiğini tespit etti. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 16:34:00 -
Kamp çadırında şoke eden görüntü

İzmir’in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu yetiştirildiği öğrenilen kamp çadırına polis ekipleri tarafından yapılan baskında, bin 743 kök Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Bademli Mahallesi bölgesinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan araştırmalar sonucu orman arazisinde bulunan kamp çadırı içerinde yapılan aramada toplam bin 743 kök Hint keneviri, 258 gram Hint keneviri tohumu ve kenevir ekiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alındı

Olayla ilgili N.Ş. adlı bir kişi polis ekiplerince gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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