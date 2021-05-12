Kamer Suresi 45. ayet manası nedir?
İsmailağa sosyal medya hesaplarında Filistinli kardeşlerimizin selameti içi Kamer Suresi’nin 45. ayetinin 1001 kere okunması için telkilerde bulunurken, vatandaşlar da bu güzel ve anlamlı paylaşım sonrası Kamer Suresi 45. ayet manasını merak etmeye başladı. Peki Kamer Suresi 45. ayet manası nedir? Kamer Suresi 45. ayetin okunmasındaki fazilet nedir? İşte Kamer Suresi 45. ayet okunuşu.
Yahudi zulmündeki Filistinli kardeşlerimizin ve dünyadaki tüm mazlum Müslümanların selamete çıkması için Kamer Suresi’nin 45. ayeti kerimesinin 1001 kere okunması İsmailağa büyükleri tarafından okunması tavsiye edildiği cemaatin sosyal medya hesaplarından paylaşılmakta. Peki Kamer Suresi 45. ayet manası nedir?
Kamer Suresi 45. ayet
سَيُهْزَمُالْجَمْعُوَيُوَلُّونَالدُّبُرَ
Se yuhzemul cem'u ve yuvelluned dubur.
Kamer Suresi 45. ayetin manası: ‘Yakında o topluluk bozguna uğrayacak ve darmadağın olacaklar.”