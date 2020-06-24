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Aktüel

Kamboçya'da ihtiyaç sahipleri için 50 milyon dolarlık yardım paketi

Yeniakit Publisher
2020-06-24 16:11:46 -
Kamboçya'da ihtiyaç sahipleri için 50 milyon dolarlık yardım paketi

ANKARA (AA) - Kamboçya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ihtiyaç sahiplerine 50 milyon dolarlık yardım paketi açıkladı.

Başbakan Hun Sen, yardım paketiyle 560 bin haneye 2 ayda toplamda 50 milyon dolar nakdi yardım yapılacağını duyurdu.

Yardımların, haziran ve temmuz aylarını kapsadığını vurgulayan Hun Sen, ekonomik koşullara göre yardımın miktarının ve süresinin artabileceğini belirtti.

Kovid-19 salgınından etkilenen ihtiyaç sahipleri için hazırlanan 50 milyon dolarlık yardım paketi kapsamında 17 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 14'üne yardım yapılacağı kaydediliyor.

Ülkede bugüne kadar 130 Kovid-19 vakası görülürken, salgına bağlı ölüm gerçekleşmedi.

Dünya Bankası, Kamboçya ekonomisinin Kovid-19 nedeniyle bu yıl yüzde 1 ila 2,9 daralacağı tahmininde bulunmuştu.

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