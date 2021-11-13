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Spor Kalecisi İtfaiyeci, forveti 40 yaşında!
Spor

Kalecisi İtfaiyeci, forveti 40 yaşında!

A Milli Takımımızın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda bugün saat 20.00'de konuk edeceği Cebelitarık'ın kadrosu dikkat çekiyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 16:11:00 - 2021-11-13 16:11:51
Kalecisi İtfaiyeci, forveti 40 yaşında!

A Milli Takımımızın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda bugün saat 20.00'de konuk edeceği Cebelitarık'ın kadrosu dikkat çekiyor.

Milli Takım'ın rakibi Cebelitarık'ın 2007 yılında FIFA’ya başvurusu kabul edilmemişti. Cebelitarık’ın 2013 yılında yaptığı ikinci başvuru ise kabul gördü ve bu tarihten sonra uluslararası organizasyonlarda yer almaya başladı.

İlk kez EURO 2016 Elemeleri’nde mücadele eden Cebelitarık, elemeleri geçememişti. 10 maça çıkan Cebelitarık, kalesinde 56 gol görürken 2 kez gol sevinci yaşadı.

Takımda yer alan Kaleci Jordan Perez itfaiyeci, Joseph Chipolina tezgahtar, Ryan Casciaro ve Lee Henry Casciaro polis, Roy Chipolina gümrük memuru görevini yapıyor.

2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde Yunanistan, Estonya, Belçika, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Bosna Hersek ile mücadele eden Cebelitarık, çıktığı 10 maçta 47 gol yerken rakip filelere ise 3 gol atmıştı.

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