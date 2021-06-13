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Yerel Kaldırıma çarpıp hayatını kaybetti
Yerel

Kaldırıma çarpıp hayatını kaybetti

Konya'da bir motosiklet sürücüsü, kaldırıma çarptıktan sonra hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 06:57:00 -
Kaldırıma çarpıp hayatını kaybetti

Konya'daki kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Beyhekim Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Alpcan (45) idaresindeki 42 ADC 668 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Metrelerce sürüklenen motosiklet ve sürücü, kaldırıma çarparak durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Kenan Alpcan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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