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Yerel Kahreden olay: Annesinin cenazesini memleketine getirirken kazada öldü
Yerel

Kahreden olay: Annesinin cenazesini memleketine getirirken kazada öldü

Annesi Hava Kılıç'ın cenazesini almak için gittiği Bingöl'den memleketi Diyarbakır'a dönerken otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 4 çocuk annesi Yeter Çiçek'in cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 18:27:00 -
Kahreden olay: Annesinin cenazesini memleketine getirirken kazada öldü

Annesi Hava Kılıç'ın cenazesini almak için gittiği Bingöl'den memleketi Diyarbakır'a dönerken otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 4 çocuk annesi Yeter Çiçek'in cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından alındı.

Çiçek'in naaşı annesi Hava Kılıç'ın cenazesiyle birlikte Yenişehir ilçesinde bulunan aile mezarlığına getirildi. Mezarları yan yana kazılan anne ve kızı gözyaşlarıyla defnedildi.

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