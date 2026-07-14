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Gündem Kahramanmaraş’ta korkutan deprem!
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Kahramanmaraş’ta korkutan deprem!

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Kahramanmaraş’ta korkutan deprem!

Kahramanmaraş’ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntıya ilişkin ilk bilgileri paylaştı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 21.27'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pazarcık olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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