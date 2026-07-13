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Gündem Restoranda infaz edilmişti, tetikçi yakalandı! Beraber yemek yediği 3 kişi de işin içinde çıktı
Gündem

Restoranda infaz edilmişti, tetikçi yakalandı! Beraber yemek yediği 3 kişi de işin içinde çıktı

Yeniakit Publisher
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Restoranda infaz edilmişti, tetikçi yakalandı! Beraber yemek yediği 3 kişi de işin içinde çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün gece yarısı 3 kişi ile birlikte bir restoranda yemek yiyen Muhammer Birlik, arkasından yaklaşan bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Kaçan tetikçi yakalanırken Birlik’in beraber yemek yediği kişilerin de gözaltına alınması dikkat çekti.

Olay, dün gece yarısı Bitez sahilinde faaliyet gösteren bir restoranda meydana geldi. Restoranda 3 kişiyle yemek yiyen Muhammer Bilik (28) tuvalete gitmek için masadan kalktı. Muhammer Bilik, tekrar masasına döndüğü sırada bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Bilik, yürüdüğü sırada arkadan ateş eden saldırgan daha sonra ara sokaktan kaçıp motosikletine bindi. Daha sonra olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar korkuyla kaçıştı. İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yapılan kontrollerde Muhammer Bilik'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

YEMEK YEDİĞİ KİŞİLER DE GÖZALTINA ALINDI

Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan saldırganın saldırıyı gerçekleştirmeden önce sahildeki diğer mekanlara girip Bilik'i aradığı öğrenildi. Ekiplerin çalışması sonucu 26 yaşındaki katil zanlısı B.B. Bitez Bergamut Caddesi'nde gözaltına alındı. Suç aleti tabancanın ise çöpte bulunduğu öğrenildi.

Karakola götürülen zanlının ifade işlemleri devam ediyor. Muhammer Bilik’in restoranda yemek yediği K.B., Y.B.B ve E.B. adlı 3 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

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