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Gündem İşte Haluk Levent’in suç ortakları
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İşte Haluk Levent’in suç ortakları

Yeniakit Publisher
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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Vatandaşlardan topladığı paraya kumara basan Haluk Levent'in suç ortakları şimdilerde kafalarını kuma gömse bile arşivler tek tek ortaya çıkıyor.

Haluk Levent, "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Vatandaşlardan topladığı paraya kumara basan Haluk Levent'in suç ortakları şimdi kafalarını kuma gömerek üç maymunu oynuyor.

CHP beslemesi medya ve sosyal medya trolleri "Vatandaşlar kamu kurumlarına değil onlara güveniyor. Bakanlar dahi bilgileri onlardan alıyor." safsatalarıyla asrın felaketinde vatandaşların yarasını sarmak için mücadele veren devletin tüm kurumlarına operasyon çekmeye kalkışmıştı.

Sosyal medyada hızla yayılan arşivler, Türkiye'nin en zor döneminde sahnelenen ihaneti bir kez daha gözler önüne serdi.

 

Haluk Levent hakkındaki skandal iddialar

AHBAP Derneği'nin depremzedeler için yaklaşık 158 milyon dolarlık bağış topladığı ancak depremlerin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen konutların bir kısmının tamamlanmadığı iddia edildi. Ayrıca deprem nedeniyle toplanan bağışların yurt dışına çıkarıldığı ve amacı dışında kullandığı da iddia edildi. Dernek adına toplanan bağışların bazı şüphelilere aktarıldığı da öne sürüldü. Ayrıca Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon TL para kaybettiği ve asistanına, AHBAP hesabından 120 milyon lira para aktarıldığı iddia edildi.

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