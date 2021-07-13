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Yerel Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu: İşte ele geçirilenler
Yerel

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu: İşte ele geçirilenler

Kahramanmaraş’ta kaçak cep telefonu ve aksesuarlarının ele geçirildiği iş yerinin sahibi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 16:34:00 -
Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu: İşte ele geçirilenler

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Onikişubat İlçesi Yusuflar Mahallesi’nde K.A’nın iş yerine baskın düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada kaçak 14 adet android akıllı cep telefonu, 2 adet tuşlu cep telefonu, 4 adet wireless kulaklık, 1 adet akıllı saat, 2 adet cep telefonu araç tutucu kiti, 9 adet pubg oyun konsolu, 35 şarj başlığı, 50 adet şarj kablosu, 40 adet batarya, 79 adet kulaklık, 9 adet bluetooth led müzik çalar, 149 adet cep telefonu ekranı ele geçirildi.

Olayla ilgili K.A. gözaltına alındı.

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