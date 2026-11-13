Kahpe’ye 5 yıla kadar hapis istendi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, CİMER üzerinden yapılan çok sayıda şikayet ve ihbar üzerine "Kahpe" isimli şarkı ve klibi hakkında soruşturma başlattı. İncelemelerde, klipte şiddet içerikli görüntülerin yer aldığı, şarkı sözlerinde ise suç teşkil eden eylemlere özendirici ifadelerin bulunduğu değerlendirildi.

İddianamede, klipte dört erkeğin yerde yatan bir kişiyi darbettiği görüntülere yer verildi. Şarkıdaki "Değişmez insanlar dünya da dönse, onları bıçaklayın, konuşanı gömse" sözlerinin de şiddet eylemlerine yönelik tahrik niteliği taşıdığı belirtildi.

SÖZLERİN ANLAMINI BİLMİYORMUŞ

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Lvbel C5, şarkı sözlerinde özel bir kastının bulunmadığını, ifadelerin hayal ve kurgudan ibaret olduğunu savundu. Şarkının bestecisi Can Akdoğan da sözlerdeki anlamları bilmediğini öne sürdü. Asya Alizade'nin ise yurt dışında bulunması ve hakkında 5 yıl süreyle Türkiye'ye giriş yasağı olması nedeniyle ifadesi alınamadı. Alizade, avukatı aracılığıyla yazılı savunmasını sundu.

DÜZENLİ KİTAP OKUMA CEZASI

Soruşturma sürecinde tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Lvbel C5 hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verme yükümlülüğünün yanı sıra Türk edebiyatı alanında eğitim alma ve düzenli kitap okuma şartı getirilmişti.

Savcılık, şarkının özellikle okul çağındaki gençler tarafından kolaylıkla erişilebilir olmasına dikkat çekerek şiddet içerikli eylemlere özendirici etkisi bulunduğunu değerlendirdi. Üç şüphelinin iştirak iradesiyle hareket ederek suç işlemeye alenen tahrik ettikleri öne sürüldü.

İddianamede Lvbel C5, Asya Alizade ve Can Akdoğan hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istendi.