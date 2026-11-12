Mersin'de safranın kilosu ne kadar? 900 bin TL'ye kadar alıcı buluyor

Mersin'in Yenişehir ilçesine bağlı Değirmençay Mahallesi'nde safran hasadı yapıldı. Kilogramı 900 bin TL'ye kadar alıcı bulan bitki, alternatif tarımsal üretimi yaygınlaştırmak ve çiftçilerin gelir kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla hayata geçirilen Değirmençay Safran Yetiştiriciliği Projesi kapsamında toplandı.

Bölgede safran yetiştiriciliği yapan Ahmet Ata, "150 bin adet çiçek ürettiğinizde de 1 kilo safran alıyorsunuz" dedi. Ata, safranın bu yılki piyasa değerinin 900 bin TL olarak geçtiğini belirtti ve "Ama bu toplam perakende fiyatlarda oynama olabilir" diye konuştu.

İki üreticiyle başladı, 23 üreticiye ulaştı

Üretim, bölgede 2 dönümlük alanda iki üreticiyle başladı. Bugün Değirmençay, Uzunkaş ve Emirler mahallelerinde 23 üretici toplam 12 dönümlük alanda safran yetiştiriyor. Projede hedef, üretim alanlarını 24-25 dönüme çıkarmak ve Mersin'i Türkiye'nin safran üretim merkezlerinden biri haline getirmek.

Hasat etkinliğine Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ömer Kahyaoğlu, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarı, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Şahutoğlu, sıfır rakımdan 3 bin rakıma kadar 90 çeşit ürünün yetiştiği kentte yerel yönetimlerin iş birliğiyle alternatif tarımın güçlendiğini ifade etti. "Üretimin 1 dekarla başlayıp 12 dekara çıkması ve bunun yıllara seri şekilde artacağına da canı gönülden inanıyorum" diyen Şahutoğlu, ürünlerin tanıtılması ve üretiminin artırılması amacıyla "sizlerle beraber destek olmaya, sizlerle beraber yol yürümeye hazırız" dedi.

Kahyaoğlu, yakalanan ivmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi: "İki üreticiyle başlamıştık. Bugün yaklaşık 23 üreticimize ulaştık. Bu bizim için büyük bir başarıdır ve gurur vericidir." İlçe müdürü, "Bu yılda 2026 yılında yine Değirmençay'da 4 üreticimizle kesme çiçek yetiştiriciliğine başladık" bilgisini de paylaştı. Kahyaoğlu'nun Büyükşehir ve Yenişehir belediyelerinden bir isteği de var: "Üretimde belli bir seviyeye ulaştık, katma değeri yüksek ürünler üretecek tesislere ihtiyacımız var."

Hasat yılda bir kez kasımda, çiçekler tane tane toplanıyor

Ata, projenin 2020'deki atıl arazileri değerlendirme hibesiyle başladığını söyledi. Anlattığına göre safran zahmetli bir iş: hasat yılda bir kez kasım ayında yapılıyor, çiçekler tane tane toplanıyor, eve getirilip ayıklanıyor, iki-üç günde kuruyor. Kavanoza doldurulup kapağı kapatıldığında ürün 5 yıl saklanabiliyor.

"Ürettiğimiz 165 gramını burada sağlık sektöründe insanların rahatsızlıklarına göre gelip alıp gidiyorlar" diyen üretici, Lokman Hekim dönemine ilişkin olarak da "ilaçlarının yüzde 50 veya yüzde 70 civarında yaptığı bitkisel ilaçların içine safran karıştırılırmış" dedi.

Geçen yıl aynı meydanda belediye başkanının sertifika töreni yaptığını ve 800 kilo civarında soğan hibe ettiğini belirten Ata, "Amacımız Mersin'de 15-20 kilo safran üretmek" dedi. Bunun üç günde, beş günde, bir yılda ya da üç yılda olacak bir iş olmadığını da ekledi: "Zamana ihtiyaç var."

Hasadın ardından Yenişehir Belediyesi vatandaşlara safranlı pilav ikram etti.