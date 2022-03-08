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Dünya Kadirov militanları gösteri yaptı
Dünya

Kadirov militanları gösteri yaptı

Rusya'sız bir hiç olan Ramazan Kadirov'a bağlı birlikler sözde gövde gösterisi yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 11:43:00 -
Kadirov militanları gösteri yaptı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılarda 13. güne girildi. Tüm hızıyla süren çatışmalarda Vladimir Putin’in desteği ile Çeçenistan’ın başına getirilen Ramazan Kadirov da, Rusya'ya destek amaçlı birliklerini Ukrayna'ya yolladı.

Çeçen askerleri Kiev’e girmek için cephelerde yerini alırken operasyonu bizzat Kadirov yönetecek. Son olarak Ukrayna'da yerleşim yerlerine saldırmadan önce askerleri toplayan Çeçen taburunun komutanları da moral konuşmasında bulundu.

Ukrayna'ya karşı silah teçhizatlarının yer aldığı görüntüleri de servis eden Kadirov yönetimi, bu görüntülerle gövde gösterisinde bulundu.

Kadirov'un talimatlarını askerlere anlatan Çeçen komutanlarının konuşması da askerler tarafından tekbirlerle karşılık buldu.

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Yorumlar

Gerçek müslümanlan filistine gitt

Ukranyada ölen her çeçen cehnnem zümresidir
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ne oluyor

çeçenlerle ilgili görüşüm baya değişti zaten ırk olarak türk değillerdi sadece zulüm gören müslümanlardı rusya esareti altında neyse allah bildiğini yapsın diyelim
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