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Yaşam Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler, zikirler Kadir Gecesi okunacak dualar
Yaşam

Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler, zikirler Kadir Gecesi okunacak dualar

Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler merak ediliyor. Bu sene 8 Mayıs Cumartesi yani bugün idrak edilen kutsal geceyi müminler bol bol ibadet ederek, Allah'a şükür ve dua, tövbe ederek geçiriyor. Eller semaya yükselirken en verimli şekilde bu geceyi geçirmek isteyenler Kadir Gecesi tesbihleri, kılınacak namazları ve okunacak dualar ile sureleri araştırılıyor. İşte Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler, zikirler Kadir Gecesi okunacak dualar

Yeniakit Publisher
2021-05-08 16:21:00 -
Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler, zikirler Kadir Gecesi okunacak dualar

Bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Kadir Gecesi hakkındaki aramalar arttı. Ramazanın 27. gecesine denk gelen Kadir Gecesi bugün idrak ediliyor. Kadir Gecesi hakkında merak edilen konulardan biri de kadir gecesinde okunacak dualar ve tesbihler...

Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler, zikirler

" Ya Gaffarez Zünub " teshibi çekilir. Bu zikiride 10 günden sonra günde 100 defa çekebilirsiniz. En az 100 olmak üzere daha fazla da çekebilirsiniz. Ya Gaffarez Zünub zikirinin anlamı "Ey günahları bağışlayan" dır.

Ramazan ayının 20 ve 30 gün arası ise,

" Ya Atikkaribab " zikrini çekebilirsiniz. Ya atikarribab " Ey iyileri koruyan " anlamını taşımaktadır.

-Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

- La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")

- Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

-Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer. [Tefsir-i Mugni]

"Allâhü ekber. Allâhü ekber. Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber. Ve lillâhil-hamd"

100 "Elem neşrah leke sadrak..."

100 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr..." zikirleri çekilebilir.

Peygamberimizin Kadir Gecesi Duası

"Allahümme inneke afüvvün tuhibbü'l-afve fa'fu annî."

Kadir Gecesi Duası ve Anlamı (Peygamberimizin Kadir Gecesi Duası)

"Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle"

dersin. buyurdu Hz. Aişe'ye (r.a). (Tirmizî, Daavât, 84; İbn Mâce, Duâ, 5.)

Bu Kadir gecesi duası hadis kaynağı olarak da sahih hadistir. Kaynağı güvenilir ve nettir. Bu sebeple de tüm müslümanların bu hayırlı ve bereketli vakitte kendi için dua ederken bunuda okuması, duasına katması duayı daha bereketli ve güzel kılar. Allah bu gecede bizleri duası kabul olunanlardan eylesin.

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