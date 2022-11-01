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Dünya Kadını pitbullun ağzından kurtardı! İnanılmaz yöntem
Dünya

Kadını pitbullun ağzından kurtardı! İnanılmaz yöntem

İngiltere'de putbull saldırısına uğrayan genç kadını aşçı inanılmaz bir yöntemle kurtardı.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 00:54:00 -

İngiltere'de yaşanan olayda kahraman aşçının, genç kadını pitbullun ağzından kurtardığı anlar saniye saniye kameralarda yansıdı.

Pitbullun arkasından yaklaşarak nefesini kesen adamın yaptığı hareketin herkes tarafından öğrenilmesi gerektiği belirtildi.

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