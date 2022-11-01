Kadını pitbullun ağzından kurtardı! İnanılmaz yöntem
İngiltere'de putbull saldırısına uğrayan genç kadını aşçı inanılmaz bir yöntemle kurtardı.
İngiltere'de yaşanan olayda kahraman aşçının, genç kadını pitbullun ağzından kurtardığı anlar saniye saniye kameralarda yansıdı.
Pitbullun arkasından yaklaşarak nefesini kesen adamın yaptığı hareketin herkes tarafından öğrenilmesi gerektiği belirtildi.
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