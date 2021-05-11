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Gündem Kadın dernekleri, küreselcilerle Türkiye'yi karalama peşinde!
Gündem

Kadın dernekleri, küreselcilerle Türkiye'yi karalama peşinde!

Türkiye'nin yuva yıkan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini hazmedemeyen sözde kadın hakları savunucusu dernekler, küreselcilerle bir araya gelip Türkiye'yi karalama kampanyası başlattılar.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 14:52:00 -
Kadın dernekleri, küreselcilerle Türkiye'yi karalama peşinde!

 Yeni Akit/ Ankara 

Türk aile yapısını hedef alan ve yürürlükte olduğu süre zarfında aile içi şiddeti önlemek yerine tırmandırdığı açıkça ortada olan İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı kararıyla feshedilmesi, azgın azınlığı azdırdı.

Erkekleri potansiyel katil göstermeye çalışan, LGBT sapkınları ile yol yürüyen kadın dernekleri şimdi de küresel derneklerle bir araya gelip Türkiye'yi karalama kampanyası başlattı. Daha önce birçok kez LGBT'liler için kampanya yürüten kadın dernekleri, şimdi Türkiye'yi karalamak için başlattıkları kampanyayı, iyiymiş gibi tanıtarak, "Türkiye, Avrupa ve Uluslararası STK'lardan ve ağlardan feminist ve LGBTİ + örgütleri olarak, küresel cinsiyet karşıtı saldırılara ve yoğunlaşan tepki tehditlerine karşı #United4IstanbulConvention adlı bir kesişim kampanyası başlatmak için bir araya geldik" dediler.

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