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Yerel Kaçak elektronik sigara satan şüpheli suçüstü yakalandı
Yerel

Kaçak elektronik sigara satan şüpheli suçüstü yakalandı

Eskişehir’de jandarma ekiplerince üzerinde ve ikametinde kaçak 56 adet elektronik sigara ve 36 adet elektronik sigara likidi bulunan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 10:38:00 -
Kaçak elektronik sigara satan şüpheli suçüstü yakalandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, kent merkezinde ikamet eden bir şahsın elinde bulundurduğu kaçak elektronik sigaraları satarak kazanç elde ettiği bilgisine ulaşıldı. Şüpheli şahıs, KOM ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Türkmentokat Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunun girişinde, üzerinde 50 adet elektronik sigara ile suçüstü yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 6 adet elektronik sigara ve 36 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Şüpheli hakkında C. Savcısının talimatıyla ‘5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa’ muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

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