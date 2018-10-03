Kabine toplantısı sonrası Kalın'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yapıyor.

HAVALİMANI TAKVİMİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

İbrahim Kalın, yeni havalimanının yüzde 97'sinin tamamlandığını ve 29 Ekim'de açılışının yapılacağını kaydetti.

İDLİB MUTABAKATI

Kalın, "Detaylar üzerinde çalışmalar devam ediyor. Çekilme ile ilgili takvim ilerliyor. Detaylar Rus yetkililerle müzakere ediliyor." diye konuştu. Filistin meselesini tekrar gündeme getirdi Cumhurbaşkanımız. Anamuhalefet liderinin Filistin konusunda bir laf etti mi şeklinde söylemesine tanık olduk. Kendilerine yanlış bilgi verilmiş. Tavsiyemiz o konuşmayı baştan sona dinlemeleri. " diye konuştu.

ERDOĞAN'IN ALMANYA ZİYARETİ

Kalın, "Pozitif gündemi öne çıkaran bir ziyaret oldu. Ziyaretin başarısız olduğu tarzı haberler taraf tutumlardır. Caminin açılışında yaptığı konuşmaya atıfta bulunmak istiyorum. O konuşmayı dünyada kaç lider yapabilir emin değilim. Dini cemaatlerin mensup insanların Avrupa'da ve dünyanın başka bir yerinde barış içerisinde yaşamalarını sağlayacak bir formül önerdi. " dedi.

Kalın sözlerini şöyle sürdürdü:

DÖRTLÜ ZİRVE

"Bu ayın içerisinde ya da Kasım ayının başında bu toplantıyı yapacağız. Gündem Suriye olacak. Amacımız dörtlü zirveden bölgeye katkı sağlayacak somut şeyleri elde etmek. Sizleri de bilgilendireceğiz.

"MÜNBİÇ PLANININ ŞİMDİYE KADAR UYGULANMAYA BAŞLAMASI GEREKİYORDU"

Bir takım oyalama taktiklerinin devreye girdiğini görüyoruz.

Eğiticilerin eğitilmesi, sahadakilerin eğitilmesi ve ardından devriyelerin tamamlanması gerekiyordu.

"BU OYALAMA TAKTİĞİ GERÇEKTEN BÜYÜYEN BİR SORUN OLMAYA BAŞLADI"

Bir tarih veremiyoruz. Çünkü normalde bu çok önceden tamamlanması gereken bir süreçti. Ama şu veya bu gerekçeyle bu hep erteleniyor. Bunu bir an önce yapalım, daha fazla geciktirmenin izah edilir bir tarafı yoktur.

Ama bu oyalama taktiği gerçekten büyüyen bir sorun olmaya başladı. Buradan tekrar bu mesajı vermek istiyorum.

"TAVRIMIZ ÇOK NET! GEREKEN ADIMLARI ATARIZ"

Mesele sadece YPG'nin Fırat'ın Doğusu'na geçmesi meselesi değil. Ondan sonra ne olacağı konusu da bizim için çok net. Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili atmamız gereken her adımı atarız.

Ayrıntılar geliyor...