0553 313 94 23

Kabine toplantısı sonrası Kalın'dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrası basın toplantısı düzenliyor...

03 Ekim 2018 Çarşamba 18:41
Kabine toplantısı sonrası Kalın'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yapıyor.

HAVALİMANI TAKVİMİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

İbrahim Kalın, yeni havalimanının yüzde 97'sinin tamamlandığını ve 29 Ekim'de açılışının yapılacağını kaydetti.

İDLİB MUTABAKATI

Kalın, "Detaylar üzerinde çalışmalar devam ediyor. Çekilme ile ilgili takvim ilerliyor. Detaylar Rus yetkililerle müzakere ediliyor." diye konuştu. Filistin meselesini tekrar gündeme getirdi Cumhurbaşkanımız. Anamuhalefet liderinin Filistin konusunda bir laf etti mi şeklinde söylemesine tanık olduk. Kendilerine yanlış bilgi verilmiş. Tavsiyemiz o konuşmayı baştan sona dinlemeleri. " diye konuştu.

ERDOĞAN'IN ALMANYA ZİYARETİ

Kalın, "Pozitif gündemi öne çıkaran bir ziyaret oldu. Ziyaretin başarısız olduğu tarzı haberler taraf tutumlardır. Caminin açılışında yaptığı konuşmaya atıfta bulunmak istiyorum. O konuşmayı dünyada kaç lider yapabilir emin değilim. Dini cemaatlerin mensup insanların Avrupa'da ve dünyanın başka bir yerinde barış içerisinde yaşamalarını sağlayacak bir formül önerdi. " dedi.

Kalın sözlerini şöyle sürdürdü:

DÖRTLÜ ZİRVE

"Bu ayın içerisinde ya da Kasım ayının başında bu toplantıyı yapacağız. Gündem Suriye olacak. Amacımız dörtlü zirveden bölgeye katkı sağlayacak somut şeyleri elde etmek. Sizleri de bilgilendireceğiz.

"MÜNBİÇ PLANININ ŞİMDİYE KADAR UYGULANMAYA BAŞLAMASI GEREKİYORDU"

Bir takım oyalama taktiklerinin devreye girdiğini görüyoruz.

Eğiticilerin eğitilmesi, sahadakilerin eğitilmesi ve ardından devriyelerin tamamlanması gerekiyordu.

"BU OYALAMA TAKTİĞİ GERÇEKTEN BÜYÜYEN BİR SORUN OLMAYA BAŞLADI"

Bir tarih veremiyoruz. Çünkü normalde bu çok önceden tamamlanması gereken bir süreçti. Ama şu veya bu gerekçeyle bu hep erteleniyor. Bunu bir an önce yapalım, daha fazla geciktirmenin izah edilir bir tarafı yoktur.

Ama bu oyalama taktiği gerçekten büyüyen bir sorun olmaya başladı. Buradan tekrar bu mesajı vermek istiyorum.

"TAVRIMIZ ÇOK NET! GEREKEN ADIMLARI ATARIZ"

Mesele sadece YPG'nin Fırat'ın Doğusu'na geçmesi meselesi değil. Ondan sonra ne olacağı konusu da bizim için çok net. Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili atmamız gereken her adımı atarız.

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 18:41
  1. İbrahim Kalın
  2. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü
  3. Kabine Toplantısı
  4. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fethullah Gülen'in malikanesinde polis baskını
    1. Fethullah Gülen'in malikanesinde polis..
    2. Hüseyin Çapkın ve Hüseyin Avni Mutlu..
    3. ABD polisi Fetullah Gülen'in evinde!
    4. İstanbul’da ekmek zammına valilik freni!
    5. Saldırı hazırlığındaki 10 terörist..
    6. Obez olmasın istiyorsanız bebeğinizi..
    7. Malmö maçı öncesi Quaresma'ya büyük şok!
    8. Emziren anneler kanserden korkmuyor
    9. Kalın'dan emeklilikte yaşa..
    10. Annesi hakim, babası savcı, kendisi..
    11. İçinize atmayın
    12. Solomon Adaları'nda 5,3 büyüklüğünde..
    13. Kartal, İsveç’te
    14. Ruh ve beden sağlığınız 5 vakit namaz..
    15. TSK paylaştı! Sosyal medya yıkıldı
    16. Safra kesesi taşının ilacı yok
    17. Solomon Adaları'nda büyük deprem
    18. Irak ve Suriye tezkeresi Meclis’ten..
    19. Kabine toplantısı sonrası Kalın'dan..
    20. Huzur ömür uzatıyor
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2018
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu