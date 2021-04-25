Koronavirüs salgını süresince önemli kararlar kabine toplantılarının ardından vatandaşlara aktarıldı. Bu sebeple vatandaşlar kabine toplantılarını yakından takip ediyor. Peki, bu hafta kabine toplantısı yapılacak mı?

Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta başlayacak? Bu hafta kabine toplantısı var mı?

Koronavirüste alınan tedbirler vaka sayılarında bir miktar düşüş gösterse de vefatlar halen kaygılandırıyor. 13 Nisan’da yapılan kabine toplantısının ardından kısmi kapanma ilan edilmişti. Uzmanlar sık sık tam kapanma önerisini gündeme getiriyor. Bu sebeple vatandaşlar kabine toplantısının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Kabine toplantısının yapılacağı gün ve saat resmi olarak açıklanmadı ama toplantının 26 Nisan Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

Kabine toplantısında tam kapanma, seyahat yasağı, aşı tedariki, yüz yüze eğitim ve sınavlara ilişkin kararların alınması bekleniyor.

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