Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda dün akşam bir tramvayın raydan çıkması sonucu aksayan seferler normale döndü.
Eminönü istikametine seyreden tramvayın dün akşam Cevizlibağ durağını geçtikten sonra raydan çıkmasının ardından seferler aksamalı olarak yapılmaya başlanmıştı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz Kabataş-Bağcılar arasında yapılmaya başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.