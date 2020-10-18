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Spor Juventus, Crotone ile berabere kaldı
Spor

Juventus, Crotone ile berabere kaldı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 00:33:16 -
Juventus, Crotone ile berabere kaldı

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 4. haftasında Juventus, Crotone ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Crotone'da oynanan maçta, ev sahibi takım 12. dakikada Simy’nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Juventus, bu gole 21. dakikada İspanyol golcüsü Alvaro Morata ile yanı verdi maçta yeniden dengeyi sağladı: 1-1.

Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda iki takım da pozisyonlar bulsa da mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve iki ekip de 1'er puana razı oldu. Juventus, puanını 8'e çıkartarak, 4. sırada kaldı. Crotone ise bu beraberlikle bu sezonki ilk puanını Juventus karşısında almış oldu.

Juventus'un yeni transferlerinden Federico Chiesa da ilk kez siyah-beyazlı formayı giydiği maçta 60. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral da ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakikada sahada kaldı.

Siyah-beyazlı takımın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Kovid-19 olması sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.

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