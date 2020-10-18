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Spor Judo Milli Takımı, yarın Budapeşte'ye gidiyor
Spor

Judo Milli Takımı, yarın Budapeşte'ye gidiyor

Yeniakit Publisher
2020-10-18 10:59:38 -
Judo Milli Takımı, yarın Budapeşte'ye gidiyor

ANKARA (AA) - Türkiye Judo Milli Takımı, grand slam turnuvası için yarın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gidecek.

Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından şubat ayından itibaren judoda ara verilen uluslararası müsabakalar, 8 ay sonra Budapeşte Grand Slam organizasyonu ile yeniden başlayacak.

2020 Tokyo Olimpiyatlarına puan kazandıran organizasyon, Macaristan'da, 23-25 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Budapeşte Grand Slam'da, Türkiye 15 milli judocu ile tatamide yer alacak.

Milli Takımda yer alan milli judocular şöyle:

Kadınlar: Gülkader Şentürk (48 kilo), İrem Korkmaz (52 kilo), Şeyma Özerler ve Hasret Bozkurt (57 kilo), Minel Akdeniz (63 kilo), Kayra Sayit (+78 kilo)

Erkekler: Mihraç Akkuş ve Salih Yıldız (60 kilo), Sinan Sandal (66 kilo), Bilal Çiloğlu (73 kilo), Vedat Albayrak ve Muhammed Mustafa Koç (81 kilo), Mikail Özerler (90 kilo), Mert Şişmanlar (100 kilo), Cemal Erdoğan (+100 kilo)

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