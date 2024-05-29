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Spor Jorge Jesus tarih yazdı! Uzatma kararı aldı
Spor

Jorge Jesus tarih yazdı! Uzatma kararı aldı

Yeniakit Publisher
2024-05-29 01:16:00 -
Jorge Jesus tarih yazdı! Uzatma kararı aldı

Suudi Arabistan'da tarih yazan Jorge Jesus takımı Al-Hilal ile sözleşmesini yenileme kararı aldı.

Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyonluğa ulaşan Al Hilal takımı, Teknik Direktörü Jorge Jesus ile sözleşme yeniledi.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Al Hilal'in başına geçen Portekizli teknik adam ilk sezonunda lig şampiyonluğu ve Suudi Arabistan Süper Kupa'yı kazandı. 69 yaşındaki teknik adam, sezon içerisinde üst üste aldığı 34 maçlık galibiyet serisiyle de dünya rekoru kırdı.

Jesus yönetimindeki Al Hilal, 34 maçta 31 galibiyet, 3 beraberlik alarak 96 puanla namağlup şampiyon oldu. Mavi-beyazlı kulüp, sezonun sona ermesiyle birlikte deneyimli teknik adamla 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

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