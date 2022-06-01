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Spor Jorge Jesus kimdir hangi takımları çalıştırdı? Jorge Jesus kariyeri:
Spor

Jorge Jesus kimdir hangi takımları çalıştırdı? Jorge Jesus kariyeri:

Fenerbahçe’de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüp Jorge Jesus ile sözleşme imzalamak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Futbolseverler ise Jorge Jesus’un kim olduğunu, kariyerini araştırıyor. Peki, Jorge Jesus hangi takımları çalıştırdı?

Yeniakit Publisher
2022-06-01 11:55:00 -
Jorge Jesus kimdir hangi takımları çalıştırdı? Jorge Jesus kariyeri:

Fenerbahçe yıllar süren şampiyonluk hasretine son verebilmek için güçlü bir kadro kurmak istiyor. Sarı-lacivertlilerde öncelikli hedef ise teknik direktör koltuğunu Jorge Jesus ile doldurmak. Portekizli teknik adam konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Sarı-lacivertli kulüple bir süredir görüşme halinde olan 67 yaşındaki teknik direktör, dün gece geç saatlerde İstanbul'a gelmişti. Peki, Jorge Jesus kimdir?

Jorge Jesus kimdir hangi takımları çalıştırdı? Jorge Jesus kariyeri:

Jorge Fernando Pinheiro Jesus 24 Temmuz 1954'te Portekiz'de dünyaya geldi. Pofesyonel futbol kariyerine 1973'te başlayan Jesus; Sporting CP, Belenenses, Farense, Benfica Castelo Branco gibi ekiplerin formasını giydi.

Jesus teknik direktörlük kariyerine 1989'da Amora takımıylabaşladı. Jergus teknik direktörlük kariyerinde; Vitória Guimarães, Braga, Benfica, Sporting CP, Flamengo takımlarını çalıştırdı. Jorge Jesus, Benfica'dan 28 Aralık 2021'de ayrıldı.

Jorge Jesus'un 3 Portekiz şampiyonluğu, 6 Portekiz Lig Kupası, Brezilya Şampiyonluğu ve Brezilya Süper Kupası başarısı bulunuyor.

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