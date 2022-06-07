Jorge Jesus kararını verdi! Vinicius bombası

Fenerbahçe yönetimi, uzun süredir görüştüğü ünlü teknik adam, Jorge Jesus'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak sarı-lacivertliler, Portekizli hocanın raporu doğrultusunda ilk hamleyi forvete yapacak.

Deneyimli teknik adam imza töreninde yaptığı açıklamada, "Takımın maddi olarak içinde bulunduğu durumun farkındayım. Bizim için önemli olan takımın kalitesini artırabilmek, devrim yapmayacağız, sadece denge sağlamak istiyoruz. 4-5 oyuncu alacağız. Kulübün maddi şartları içinde elimizden geleni yapacağız. Ofansif anlamda biraz daha yaratıcılık katacak oyunculara odaklanacağız. Futbolda bireysel oyunu, kolektif oyunla birleştirmeniz gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları yoğun bir şekilde başladı. Jorge Jesus'un sunduğu listede nokta atışı oyuncular bulunuyor. Özellikle forvet hattı için Carlos Vinicius ismi öne çıkıyor. Daha önce tecrübeli çalıştırıcının Benfica'da çalıştığı ve yakından tanıdığı 27 yaşındaki forvet, 2019-20 sezonunda Portekiz Ligi'nde gol kralı olmuştu. 1.90 boyundaki solak yıldız Vinicius bu sezon PSV'de kiralık oynadı, 6 gol atıp, 6 asist yaptı.

Carlos Vinicius da Portekizli teknik adamla çalışmaya sıcak bakıyor. Jesus'u çok sevdiğini daha önce Portekiz'de verdiği bir röportajda dile getiren Brezilyalı oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı: "Jorge Jesus, hem saha içinde hem de saha dışında benimle çok ilgileniyordu. Benim iyi ve yetenekli bir oyuncu olduğumu hep söylüyordu. Bana babacan bir tavırla yaklaşıyordu. Bana futbol adına tavsiyeler veriyordu, bir öğretmen gibi yardım ediyor, öğretiyordu."

Carlos Vinicius, kariyeri boyunca Tottenham, PSV, Napoli ve Monaco gibi önemli takımlarda yer aldı. 27 yaşındaki forvet, Benfica'ya 2019 yılında Napoli'den geldi ve 2024 yılına kadar sözleşmesi var. 2019-20 sezonunda 18 golle Portekiz Ligi'nde gol kralı olan Brezilyalı, geçen sezon PSV'ye 2 yıllığına kiralanmıştı. Carlos Vinicius'un PSV ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi olsa da Hollanda ekibinin yeni teknik direktörü Ruud Van Nistelrooy kadroda düşünmüyor.

Kaynak: Skorer