Son şampiyonluğunu 2014’te yaşayan Fenerbahçe bu hasrete son vermek istiyor. Sarı-lacivertli yönetim iyi bir kadro kurmak için uzun süredir çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe öncelikli olarak Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşma sağladı. Peki, Jorge Jesus ne kadar maaş alacak?

Jorge Jesus Fenerbahçe'den ne kadar alacak? Jorge Jesus kaç yıllık sözleşme imzaladı?

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile 2022-2023 sezonu için anlaşmaya vardığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kariyeri boyunca 3 farklı ülkede 4’ü lig şampiyonluğu olmak üzere 19 majör kupa kazanan dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, önümüzdeki 1 sezon boyunca Fenerbahçemizin başında olacak.

33 yılı aşkın kariyerinde 15 takım çalıştıran Jorge Jesus, çıktığı 834 resmi maçta 2,04’lük puan ortalaması yakaladı.

Braga, Benfica, Sporting CP Lizbon, Al-Hilal ve Flamengo gibi takımları çalıştıran 68 yaşındaki çalıştırıcı, ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam 19 kupa kazandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’a, adını Takımımızla ve büyük taraftarımızla şanlı tarihimize yazdıracağı bir sezon diliyoruz" denildi.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada Jorge Jesus'un 3 milyon avro garanti ücret alacağı aktarıldı.