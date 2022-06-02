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Spor Jesus'la kadehler tokuşturuldu! Kutlamalara devam...
Spor

Jesus'la kadehler tokuşturuldu! Kutlamalara devam...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus, İstanbul'da bir mekanda eğlendi.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 10:35:00 -
Jesus'la kadehler tokuşturuldu! Kutlamalara devam...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus, İstanbul'da bir mekanda eğlendi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, önceki gece Sabiha Gökçen Havalimanı'na inerek resmi görüşmeyi yapmak için İstanbul'a gelmişti.

Başkan Ali Koç'la son detayları konuşan Portekizli hocanın imzayı attığı öğrenilirken, kutlama için de lüks bir mekanda yer ayırtıldı.

İmza kutlandı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyetin yanı sıra Jesus ve yakınlarının da yer aldığı kutlamada çekilmiş bir fotoğraf da dikkat çekti.

Birlikte alkol alan Ali Koç ve Jesus'un keyifli hali dikkatlerden kaçmadı.


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