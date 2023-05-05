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Dünya Japonya'da, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemi başladı
Dünya

Japonya'da, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemi başladı

Yeniakit Publisher
2023-05-05 06:55:00 -
Japonya'da, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemi başladı

Japonya'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemlerine başlandı.

Japonya'daki gurbetçiler, başkent Tokyo ile Nagoya kentinde, yerel saat ile 09.00'dan itibaren, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy kullanmaya başladı.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği ile Nagoya Başkonsolosluğu önünde sabah saatlerinde oy vermeye gelen çok sayıda vatandaş sıraya girdi.

İki kentteki Türk seçmenler, ilk turda 5, 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde yerel saatle 09.00-21.00 arasında oy verebilecek.

6 bin civarında Türk vatandaşının yaşadığı Japonya genelinde yaklaşık 5 bin Türk seçmen bulunuyor.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, AA'ya verdiği demeçte, "demokrasi şöleni" şeklinde nitelediği seçimlerde, Japonya'daki Türk gurbetçileri oy kullanmaya davet etti.
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Güngen, "Hazırlıklarımızı tamamladık, vatandaşlarımızın huzurlu şekilde oy kullanabilmelerini temin edebilmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Japonya'daki oy pusulalarının, oy verme işleminin sona ereceği 7 Mayıs akşamı sonrası, belirlenen tarihte, Türkiye'ye hava yoluyla gönderilmesi planlanıyor.

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