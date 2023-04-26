Japonya'da siyasi tarihinde ilk kez bir Uygur Türkü, rakiplerinden önde! Japonlar seçti: Milletvekili seçildi!

Japonya'da ilk kez bir Uygur Türkü milletvekili seçildi

Japonya'nın siyasi tarihinde bir ilk yaşandı. Japonya Danışman Meclisi (Sangiin) seçimlerinde Doğu Türkistan kökenli Uygur Türkü ve Liberal Demokrat Parti (LDP) adayı Arfiya Eri milletvekili seçildi.

Kırım Haber Ajansı'nın haberine göre Japonya'nın iktidar partisi LDP'de en genç aday olarak bilinen 33 yaşındaki Eri, 33 yaşında Doğu Türkistan kökenli ve dün 23 Nisan açıklanan anketlerde Japonya'nın Çiba vilayetinin 5. bölgesini temsil etmek üzere Japon Meclisi'nde görevine başladı. Eri ayrıca 47 binden fazla oy ile seçim bölgesinde 1.sırada yer aldı.

JAPONYA BAŞBAKANINDAN DESTEK

Japonya Başbakanı Fumio Kişida seçim döneminde Eri'ye bizzat destek vermişti. Eri ile birlikte seçim bölgelerine giden Kışida, "Eri, hayatı boyunca dünya sahnesinde büyük zorluklara göğüs germeye devam etti. Japonya'nın büyük değişikliklerle karşı karşıya olduğu ve cesurca hareket etmesi gereken bir zamanda Eri gibi insanlara ihtiyaç var. Japonya'nın geleceğini belirleyecek olan seçimde herkesten Arfiya Eri'ye oy vermesini istiyorum!" ifadelerini kullanmıştı.

UYGUR TÜRKÜ ARFİYA ERİ KİMDİR?

Eri, Japonya'nın Fukuoka vilayetindeki Kitakyushu şehrine göç eden Doğu Türkistan kökenli bir ailenin kızı. 11 yaşında Japon vatandaşlığını alan Eri'nin babası, Japon hükumeti bursuyla eğitim görmüş bir Uygur Türkü mühendis. Eri, Japonya'nın ünlü üniversitelerinden Georgetown Üniversitesi'nden mezun oldu. Çeşitli devletlerde eğitim gördü ve 7 dil biliyor. Ayrıca Japonya Bankasında ve Birleşmiş Milletler'de memur olarak çalıştı.

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