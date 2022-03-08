Japonya, büyükelçilik personelini o ülkeden çekiyor!
Japonya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da geçen hafta Lviv kentine taşıdığı Kiev Büyükelçiliği personelini, bu ülkeden geçici olarak çekeceğini duyurdu.
Açıklamada, başkent Kiev'in kuşatılması sonrası söz konusu personelin geçen hafta Lviv'de kurulan irtibat ofisine taşındığı belirtildi.
Ukrayna'daki durumun gittikçe gerginleştiğine dikkat çekilen açıklamada, "Lviv kentinde de risk önemli ölçüde artıyor" denildi.
Polonya sınırındaki söz konusu irtibat ofisinin kapanmayacağı ve "gidişatın sakinleşmesi halinde faaliyetlerini sürdüreceği" ifade edildi.