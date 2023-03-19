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Gündem Jandarmadan nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın ana silah deposu ele geçirildi
Gündem

Jandarmadan nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın ana silah deposu ele geçirildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen "Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz" operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 14:57:00 -
Jandarmadan nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın ana silah deposu ele geçirildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen "Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz" operasyonunda ana silah deposu olarak kullanılan mağaralarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı olarak Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu çerçevesinde 17-18 Mart tarihlerinde bir operasyon gerçekleştirildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesi Cudi Dağı-Tuşimiya Vadisi/Taht Tepe bölgesinde icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde ana silah deposu olarak kullanılmış üç adet mağara bulundu. Mağaralarda yapılan aramalarda PKK/KCK terör örgütüne ait 7 adet RPG-7 roketatar, 3 Bixi makinalı tüfek, 19 bin 600 adet fişek (AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği), 305 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 7 adet antitank mayını, 2 adet savunma tipi el bombası, 5 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 10 adet tüp, 1 adet ocak, 3 adet 350 metre halat, 1 adet dürbün, 20 kilogram yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonun ardından ele geçirilen malzemeler imha edilerek, tespit edilen mağaralar kullanılamaz hale getirildi.


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