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Yerel Jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu
Yerel

Jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3,5 kilo bonzai ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 12:52:00 -
Jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Melikgazi ve Develi ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 3,5 kilo bonzai ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirilirken olaylarla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesinde bir eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 3,5 kilo bonzai, 5 gram metamfetamin, çok sayıda uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparat ele geçirdi.

Yine jandarma ekiplerinin Develi ilçesinde bir araçta yaptığı aramalarda 5 gram metamfetamin ve çok sayıda uyuşturucu kullanımına yarayan aparat ele geçirildi.

Olaylarla ilgili S.D. ve M.K. gözaltına alındı.

Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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