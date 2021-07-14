İzmir'deki bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı
İzmir'in Bornova ilçesinde 2 kişi husumetli olduğu kişiler tarafından bıçakla ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi 743 Sokak'ta, aralarında husumet bulunduğu belirtilen Ahmet A. ve Erdoğan K. ile M.G. tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G. bıçakla Ahmet A. ve Erdoğan K'yı yaraladı.
Yaralılar yakınları tarafından otomobille Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Şüpheli bir süre sonra polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayda kullanılan bıçak boş bir arazide bulundu.