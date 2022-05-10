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Yerel İzmir'de yere düşen kişi hayatını kaybetti! Öncesinde ise...
Yerel

İzmir'de yere düşen kişi hayatını kaybetti! Öncesinde ise...

İzmir'in Konak ilçesinde evinde düşerek başından yaralanan kişi yaşamını yitirdi, bakıcılığını yapan kadın gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 12:14:00 -
İzmir'de yere düşen kişi hayatını kaybetti! Öncesinde ise...

İzmir'in Konak ilçesinde evinde düşerek başından yaralanan kişi yaşamını yitirdi, bakıcılığını yapan kadın gözaltına alındı.

Kılıç Reis Mahallesi 319 Sokak'taki evde, iddiaya göre bakıcısı G.B. (53) ile tartışan ve arbede sonucu yere düşen Sait Ali Büyükbaş (65), yaralandı.

G.B'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Büyükbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan G.B, emniyete götürüldü.

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